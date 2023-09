La Fiorentina chiede la proroga per il vecchio centro sportivo: spese e tempi

Il Corriere Fiorentino parla di una proroga del vecchio centro sportivo viola. Centomila euro. È quanto la Fiorentina verserà al Comune di Firenze per continuare a occupare il Centro Sportivo «Davide Astori» fino al prossimo 31 ottobre. La proroga per la concessione dello stadio Franchi dello scorso aprile prevedeva che il club viola lasciasse il Centro Astori entro il 30 giugno, ma il 23, visti i ritardi rispetto alle previsioni nella chiusura dei lavori per il Viola Park di Bagno a Ripoli, la Fiorentina ha ottenuto da Palazzo Vecchio di poter sfruttare i campini fino al 31 agosto, salvo comunicare il giorno prima della scadenza un’ulteriore necessità di proroga fino al 31 ottobre 2023. Il periodo di permanenza oltre i termini previsti, da luglio a tutto ottobre, costerà ai gigliati 25 mila euro al mese. Per la stagione 2023-24 il canone della convenzione per Franchi e aree limitrofe ammonterà a 750 mila euro. Dal 1 giugno 2024, se inizierà la ristrutturazione dello stadio, i viola, visto quanto sottoscritto, dovranno trasferirsi in un altro impianto.