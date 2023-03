La Fiorentina cerca il poker per far sorridere Commisso: no ai cali di tensione

La Nazione si sofferma su Fiorentina-Lecce. In caso di vittoria, Italiano festeggerebbe la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo Verona, Milan e Cremonese. Un primato che renderebbe Commisso davvero fiero. Davanti però c'è il Lecce, squadra ostica e Italiano vuole mantenere alta la concentrazione del proprio gruppo. I cali di tensione dovranno essere evitati per non incontrare brutte sorprese.