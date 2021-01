La Fiorentina cerca credibilità dopo l’impresa: col Bologna per capire se stessa

Può mai essere più importante battere il Bologna rispetto alla Juventus? In questo momento sì, ne è convinta La Nazione in edicola oggi. La reazione d’orgoglio ammirata in casa dei bianconeri deve trovare conferme di fronte ai rossoblu, in una vetrina meno pregiata ma altrettanto, se non più delicata. Troppe volte è stata mostrata senza che si trovasse una spiegazione la faccia peggiore di questa squadra, che invece allo Stadium ha ritrovato tutte le sue certezze. Prandelli sa che a Torino tutto è andato come meglio non poteva, e cercherà di mantenere la rotta in attesa che un aiuto, per lo meno nello sfoltimento della rosa, arrivi dal mercato. Dopo il Bologna aprono i battenti della sessione, ma prima c’è da vedere quale sia la vera Fiorentina.

Ecco la probabile formazione della Viola