La Fiorentina affronta oggi il Como in una trasferta che metterà alla prova la capacità della squadra di riprendere il ritmo dopo una lunga pausa. I viola puntano alla settima vittoria consecutiva in Serie A e al nono risultato utile di fila, con l’obiettivo di confermare il loro ottimo stato di forma e dimenticare la recente sconfitta in Conference League contro l’Apoel Nicosia.