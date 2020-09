Lucas Torreira e la Fiorentina sembrano essere molto vicini (SCHEDA). Il giocatore, come riporta Il Corriere dello Sport Stadio, è in uscita dall’Arsenal e vuole tornare in Serie A. L’Arsenal è pronta a privarsi del giocatore uruguagio ma senza svenderlo tanto che l’accordo tra i Gunners e la Fiorentina potrebbe aggirarsi sui 6-7 milioni di prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il club londinese vorrebbe imporre tale riscatto già al termine della stagione che verrà. La Fiorentina invece punterebbe ad un prestito biennale per riscattare il giocatore nel 2022. Ma per Pedullà e Di Marzio la situazione si è raffreddata: LEGGI QUI

