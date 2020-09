Fiorentina, si raffredda la pista Torreira (che continua a volere l’Italia)

Lucas Torreira vorrebbe tornare in Italia, ma nelle ultime ore c’è stata una frenata della Fiorentina: lo riporta il sito di Alfredo Pedullà, che aggiunge: “Non è vero, come sostengono dal Sudamerica, che i viola stiano pensando di accelerare. Anzi, dopo aver pensato di aumentare la proposta la Fiorentina si è fermata e potrebbe non andare avanti. Semplicemente perché ritiene che in quel ruolo sia abbondantemente coperta da Pulgar e Amrabat”.

Ad insistere sarebbe invece il Torino, dove l’uruguaiano ritroverebbe l’allenatore che lo ha lanciato alla Sampdoria, Marco Giampaolo. In aggiunta a quanto raccontato da Pedullà, Di Marzio ha sottolineato nel corso della trasmissione di calciomercato su Sky Sport come la volontà del calciatore sia quella di fare ritorno in Italia.