La Fiorentina aspetta il Cagliari, ma Italiano si prepara per Atene

Prima di far rotta sul mare Egeo c’è ancora una tappa in Sardegna, e per capire quando la Fiorentina giocherà a Cagliari servirà conoscere il risultato della sfida di oggi tra il Sassuolo e la squadra di Ranieri, ma oltre alla classifica il pari con il Napoli è servito a Italiano per fare un punto sulle condizioni della squadra. A dieci giorni dalla finale di Atene, la Fiorentina s’interroga sullo stato di forma dei singoli, anticamera delle scelte di formazione nella gara con l’Olympiacos. Il bilancio delle ultime cinque partite di campionato è positivo (3 vittorie con Salernitana, Sassuolo e Monza, il pari col Napoli e un’unica sconfitta a Verona) e un po’ in tutti i reparti non mancano segnali di ripresa ma anche incertezze. Lo riporta il Corriere Fiorentino.