La Fiorentina anti-Twente: basta sorprese, tornano i titolarissimi

Il Corriere Fiorentino riporta la possibile Fiorentina che sfiderà il Twente. In porta sicuro il rientro di Terracciano, così come quello di Igor al fianco di Milenkovic. Venuti e Biraghi saranno i terzini. Amrabat guiderà il centrocampo, con Duncan ed il solito Bonaventura. In attacco Nico e Sottil sono sicuri del posto, mentre ci sarà un ballottaggio lungo tra Jovic e Cabral. (LE PROBABILI FORMAZIONI).