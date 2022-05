La Fiorentina anti-Mou: la speranza di Italiano e i soliti dubbi

Ecco la Fiorentina anti-Mou, che sogna l'Europa

La nota positiva che accompagna la Fiorentina verso questo Fiorentina-Roma è il rientro a pieno regime degli infortunati. Torreira e Bonaventura stanno bene e sono pronti a guidare i Viola. Come riportato dalla Nazione, lo stesso discorso non può valere per Odriozola. italiano ha parlato chiaro, la sua presenza è ancora in forte dubbio. La giornata di oggi sarà fondamentale per capire se lo spagnolo riuscirà almeno a sedersi in panchina. L'altro dubbio riguarda la fascia sinistra, con Saponara che si contende il posto con Ikonè. Insomma, la Fiorentina di domani sarà più o meno questa: Teracciano in porta, consueta difesa con Milenkovic, Igor centrali e Venuti, Birgahi sulle fasce. Il centrocampo sarà guidato da Torreira e Bonaventura, con Cabral prima punta. Nico Goznalez sarà sulla destra, mentre a sinistra rimane un grosso punto interrogativo. (LE PROBABILI FORMAZIONI)