La Fiorentina allontana le pretendenti. Duncan e Amrabat verso la permanenza

I due centrocampisti dovrebbero restare in rosa secondo il quotidiano

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, più il tempo passa, più è probabile che la Fiorentina non si muova più sul mercato. Un discorso valido sì per le entrate ma anche per le uscite. Amrabat e Duncan hanno estimatori a Bergamo e Napoli il primo, a Verona il secondo. Nonostante questo, la società Viola è intenzionata a tenerli in rosa.