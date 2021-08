VN – Amrabat, restano ore calde. L’Atalanta si defila, nuovo tentativo Napoli

Si assottigliano le possibilità che Amrabat lasci Firenze, ma gli agenti proveranno a chiudere la trattativa con il Napoli

Mancano meno di 48 ore al gong finale del mercato e Sofyan Amrabat resta uno dei nomi più caldi in uscita dalla Fiorentina. L'entourage del centrocampista marocchino spinge per la cessione ed è al lavoro da tempo per trovare una nuova sistemazione, la società viola continua a fare muro.

L'Atalanta - preso Koopmeiners dall'AZ Alkmaar per 14 milioni - non ha più posti liberi nella lista dei 25 e di fatto ha chiuso il mercato in entrata, e dunque per l'ex Verona l'unica opzione resta il Napoli: nelle prossime ore i partenopei proveranno formulare un'offerta per Amrabat sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Chance? Poche, ma gli agenti proveranno a forzare la cessione last minute.