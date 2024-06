La Fiorentina alla ricerca del centravanti. Nel mirino Retegui e non solo

Missione centravanti. L’arrivo di Raffaele Palladino e l’inizio di un nuovo capitolo della Fiorentina hanno messo in chiaro quale sia la priorità della dirigenza alle porte del calciomercato. La ricerca e l’acquisto di un attaccante di peso. Capace sì di manovrare e raccordare il gioco dei compagni, anche perché nel calcio attuale è impensabile estraniarsi dalla coralità delle azioni. Ma stavolta nessuna scommessa, nessun acquisto in prospettiva. Dalla cessione di Vlahovic in poi i viola non hanno trovato un centravanti che potesse raccoglierne l’eredità. Ma non sarà un’estate facile, in questo senso. Perché se i viola potrebbero riservarsi l’investimento forte proprio per la punta, altrettanto vero è che ci sarà bisogno di tempo. Non conta il blasone del cognome, non conta la sua popolarità. Conterà soltanto la capacità di rendere quanto sperato, in termini di gol e di movimenti che dovranno essere aderenti a quanto indicato da Palladino. Serviranno idee ma la zona sulla trequarti sarà strategica. Tutto dovrà essere alla perfezione per servire l’attaccante. Negli ultimi giorni addirittura c’è chi spinge per Icardi in viola. Suggestione autentica per ingaggio e per stipendio dell’argentino. Più accessibile il profilo di Mateo Retegui, di proprietà del Genoa e attualmente impegnato con la Nazionale azzurra per gli Europei. Nove gol tra campionato e Coppa Italia nell’ultima stagione e il club genoano che spara alto per una eventuale cessione: non meno di 30 milioni. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Lucca mentre resta sullo sfondo Pinamonti. Insomma, altri nomi si aggiungeranno e altri sfumeranno. Quel che conta sarà arrivare all’obiettivo desiderato, per consegnare a Palladino un attaccante sul quale poter fare affidamento per mettere fine alla lunga parentesi del dopo Vlahovic. Lo riporta la Repubblica.