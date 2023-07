La Fiorentina al Viola Park: così Italiano combatte il caldo di Firenze

Fra una settimana la Fiorentina avrà già iniziato la sua nuova stagione. La finale di Praga non sembra ancora per niente lontana, eppure è già tempo di ricominciare. Mercoledì il raduno, con i calciatori che arriveranno alla spicciolata e prenderanno contatto con il nuovo Viola Park. Nei primi giorni spazio a test fisici ed atletici, poi i primi allenamenti e la sgambata con la Primavera di Daniele Galloppa (ancora deve essere ufficializzata la sua promozione), in programma sabato 15 luglio alle 20. Nei prossimi giorni si capirà se i tifosi potranno accedere o meno all’impianto. Nel corso dell’estate si è parlato molto delle difficoltà climatiche alle quali andrà incontro la squadra. Quelle certamente saranno arginate con orari di allenamento studiati per scendere in campo nelle ore meno calde. Colazione di buon’ora e allenamento intorno alle 9.30. Nel tardo pomeriggio è ipotizzabile che i ragazzi di Italiano escano nuovamente dopo le 18. Caldo e umidità che saranno affrontati anche grazie ad un’alimentazione che punti ad idratare il più possibile l’atleta. Il ritiro in casa agevola molto dal punto di vista nutrizionale. Tutto è gestito e controllato da chef e nutrizionista. Catena molto più corta rispetto al ritiro nell’hotel di montagna. Questo è solo il primo di tanti aspetti migliorativi per lo staff tecnico, ma anche e soprattutto per lo staff atletico e medico. Prendete la palestra. Utile e funzionale quella allestita nel tendone a bordo campo a Moena, ma niente a che vedere con quelle (sono più di una) che i calciatori avranno a disposizione. Attrezzature di ultima generazione, sale interamente dedicate al recupero degli infortunati. Ma grandissima attenzione verrà data alla prevenzione dell’infortunio. In questo senso il Viola Park sarà completamente all’avanguardia in Europa anche grazie ad alcune piscine specifiche arrivate dagli Stati Uniti. Lo riporta La Nazione.