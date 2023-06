La Fiorentina al Padovani: il trasloco suscita molte perplessità

Tutta una questione di traslochi. Cosi il Corriere dello Sport, parla del trasferimento della Fiorentina presso l'impianto Padovani durante i lavori di rifacimento del Franchi a partire dal 2024/25, con conseguente spostamento del Rugby Firenze 1931 presso gli attuali "campini", storico centro sportivo della società gigliata. È la prima idea alla quale da mesi il Comune di Firenze sta lavorando, sicuramente la pista più concreta di altre (la seconda, quella che portava alla scuola Marescialli alle porte del capoluogo, è stata congelata) che in attesa di trovare pieno accoglimento da parte del club viola ha creato più di una perplessità all'interno della stessa società di rugby, padrona di casa delle strutture. Motivo per il quale ieri il management del sodalizio, con in testa il presidente Stellini, si è riunito alla presenza di buona parte dei 600 tesserati e relative famiglie per, da un lato, dare garanzie agli iscritti che le attività sportive continueranno anche nel caso in cui il club dovesse migrare ma anche, al contempo, per evidenziare più di un dubbio legato al trasferimento al centro sportivo Astori, che oltre ad avere un solo terreno di gioco non è dotato né di tribune né di un impianto di illuminazione adeguato per disputare le proprie gare in notturna. La speranza del Firenze Rugby, che ha rassicurato Nardella, è quella infatti di poter godere delle migliorie che verranno fatte all'impianto sostitutivo anche quando la Fiorentina riprenderà a giocare al Franchi.