La Fiorentina affonda per Fares. Stasera saranno gettate le basi dell’operazione

L’osservato speciale della sfida di questa sera sarà proprio Mohamed Fares. I viola si erano interessati al francese di origine algerina fin dalla scorsa estate, poi il grave infortunio al ginocchio (rottura del crociato) ha messo tutto in stand by. Stasera stando a quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà modo intanto di preparare il tavolo della trattativa. Oggi potrebbero infatti essere gettate le basi dell’operazione. Così come si parlerà di Bryan Dabo, centrocampista passato a Ferrara a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Una eventuale conferma da parte della Spal del nazionale burkinabé – che deve però accettare la Serie B – andrebbe di fatto a limare l’esborso economico. Su Fares c’è anche la Lazio, mentre il Torino fino ad ora avversario principale dei viola, sembra essersi defilato a causa del possibile arrivo in panchina di Marco Giampaolo. L’esterno, 24 anni, vanta una discreta tecnica individuale, con la corsa ad impreziosirne le giocate, inoltre rispetto ad Igor, garantisce molta più spinta sulla corsia. Con Dalbert vicino all’addio, Fares potrebbe rappresentare un investimento in grado di aprire un ciclo. CLICCA QUI PER LA SCHEDA COMPLETA DEL GIOCATORE!