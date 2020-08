Qui Spal: con i viola out Petagna e altri sei. Iachini farà esperimenti?

Sarà il congedo della Spal dopo tre anni di Serie A e non sarà una partita normale per Di Biagio e i suoi. Come se già non bastasse una stagione letteralmente da dimenticare, i ferraresi sembrano ormai aver definitivamente tirato i remi in barca da parecchie settimane e – per giunta – domani contro i viola dovranno rinunciare ad altri effettivi. Come ha comunicato lo stesso club estense, infatti, oltre ai lungodegenti Berisha e Floccari, non ci saranno nemmeno Reca, Sala, Cerri e soprattutto Andrea Petagna, oltre a Iskra. L’attaccante principe spallino ha rimediato un interessamento distrattivo al polpaccio sinistro dopo il match con il Verona.

E ANCHE PER IACHINI POTREBBE ESSERE TEMPO DI SPERIMENTAZIONI