La finale delle finaliste: Fiorentina, riporta a Firenze la Coppa Italia

Il Corriere Fiorentino presenta la gara tra Fiorentina e Inter, valida per la finale di Coppa Italia. All'Olimpico si sfidano due finaliste europee, che a giugno tenteranno di riportare l'Italia sul tetto d'Europa. Oggi Firenze contro Milano, domani Italia contro Inghilterra. La Fiorentina vuole tornare a festeggiare e alzare un trofeo che manca da 22 anni. Da quella sconfitta contro i Rangers nel 2008, allo scandalo contro il Bayern Monaco. Per non parlare della Coppa Italia persa nel 2014 e dell'uscita di Montella dall'Europa League in semifinale contro il Siviglia. Tanta sofferenza, ma adesso bisogna gioire. Alzare questo trofeo sarebbe il raggiungimento di un obiettivo, alzare l'asticella anche dal punto di vista di quel bilancio che Rocco Commisso difende ogni giorno. Un tassello importante per seguire squadre come il Napoli, che con il lavoro e la programmazione hanno portato a casa lo scudetto.