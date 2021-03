La Fiesole rompe il silenzio: messaggio chiaro per tecnico e giocatori

Il silenzio è rotto: ieri, all’infuocata vigilia di Fiorentina-Parma, anche i tifosi hanno preso posizione. Vi abbiamo raccontato il chiaro messaggio riservato alla squadra e all’allenatore, tema su cui oggi torna il Corriere Dello Sport Stadio. Un messaggio lampo, concentrato ed efficace: niente in confronto agli assembramenti di altre città ma, di fatto, si è trattato della prima contestazione dell’era Commisso seppur non contro la proprietà. Il sostegno in questo momento c’è, poi si vedrà: intanto la formazione viola non deve sbagliare la partita di oggi contro il Parma. Nel mirino della critica ci sono soprattutto i giocatori, chiamati all’onore della maglia: una spinta in più, anche da fuori, per quella che si preannuncia una partita cruciale.