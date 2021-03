FOTO VN – Lo striscione degli ultras: “Oggi le bombe… domani non si sa. Occhio!”

La tifoseria gigliata torna nuovamente a farsi sentire. Dopo lo striscione a firma dello storico gruppo Vieusseux, arriva un messaggio alla squadra anche da parte del gruppo della curva fiesole 1926. Da pochi minuti è affisso infatti uno striscione ai cancelli della Maratona, che recita un messaggio abbastanza chiaro: “Oggi le bombe, domani non si sa… Occhio!”. Con questo striscione la tifoseria fa capire come adesso farà sentire il proprio sostegno alla squadra (citando il celebre coro della curva “Bombe nell’aria). Ma se la situazione non dovesse migliorare, qualcosa potrebbe cambiare…