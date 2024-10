La Fiesole infierisce con i cori, ma da Roma non ci stanno: “Sozza pessimo”

Juric ha iniziato la partita contro la Fiorentina con il modulo 3-5-2, utilizzato anche da De Rossi e Mourinho, ma dopo mezz’ora ha cambiato, sostituendo Cristante e Angeliño con Koné e Zalewski. Sebbene Koné abbia segnato il suo primo gol in Serie A, errori tecnici e di posizionamento hanno impedito qualsiasi possibilità di rimonta. Celik ha protestato per il rigore e il fallo che ha portato al 3-1, ma le sue scelte sono state inefficaci. Dybala non è riuscito a creare gioco, Dovbyk è stato ben marcato da Comuzzo, e Pellegrini e Pisilli hanno giocato senza impatto. La Fiorentina, ogni volta che attaccava in verticale, esaltava i tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.