La Fiesole e il razzismo: si ripete quanto visto con Koulibaly

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla decisione del giudice sportivo. Intanto però lo stadio fiorentino torna nel mirino del giudice sportivo per episodi di razzismo. Non è la prima volta che si registrano intemperanze di questo tipo al Franchi, e anche sul fronte della discriminazione razziale non sono mancati i precedenti come in occasione della gara con il Napoli, nella stagione 2021-2022, quando fu pesantemente insultato il difensore Koulibaly insieme al centrocampista Anguissa e all’attaccante Osimhen. In quella circostanza fu emesso un daspo di 5 anni per il colpevole (individuato anche grazie alle telecamere di sorveglianza), ma anche la società intervenne, con un comunicato, per prendere le distanze dagli episodi di razzismo in questione.