La festa viola a Basilea. Dai festeggiamenti in nottata agli abbracci di Rocco

I fiorentina hanno festeggiato per una notte che rimarrà storica per il club gigliato

La Nazione racconta i dettagli della nottata viola a Basilea. Il delirio dei tifosi viola, che in 2000 hanno invaso Basilea. Il St.Jakob.Park ballva, quando Barak ha segnato lo storico gol del 3-1. La festa per Rocco Commisso, che sotto il curvino viola ha ricevuto l'affetto dei fiorentina. Abbraccia tutti, tra le transenne, pieno di gioia. I tifosi sono rimasti fino a notte fonda. Quando le autorità elvetiche non li hanno tirati fuori dallo stadio. Diversi i ragazzi che sono scesi in strada al Piazzale Michelangelo per festeggiare la vittoria. E adesso non resta che andare a Praga.