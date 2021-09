La dura vita del 10: Castrovilli deve convincere Italiano e scalare le gerarchie

L'inizio di stagione non è stato esaltante per Gaetano Castrovilli. E la gara di Genova può essere già uno spartiacque

Tre spezzoni, un minutaggio poco esaltante e una serie di apparizioni in chiaroscuro in viola: Gaetano Castrovilli , se proprio si vuole estremizzare il concetto, rappresenta al momento la criticità più complicata dello spogliatoio e quindi da tenere sotto osservazione. Come scrive La Nazione, nella struttura della Fiorentina di Italiano, rappresenta una pedina pregiata, ma anche in concorrenza con due giocatori diversi per qualità e concretezza come Maleh e Duncan.

Il numero 10 ha però caratteristiche uniche nella rosa viola e proprio per questo la trasferta di Genova può rappresentare una chiave di lettura importante del suo momento. Se Castro, per scelta tecnica o magari per una condizione fisica ancora non ottimale, dovesse partire dalla panchina anche con i rossoblu, la sua posizione nelle gerarchie della Fiorentina firmata Italiano sarebbe da considerarsi in ribasso rispetto al recente passato. Sarà il tecnico a gestire un patrimonio della società e un giocatore dai piedi buoni, ma anche il calciatore dovrà riportare in campo fantasia, giocate e la voglia di stupire che lo ha lanciato nel grande calcio: altrimenti - si legge - potrebbero nascondersi piccole insidie da non sottovalutare.