E intanto Italiano studia un altro turnover per la trasferta a Genova

Vincenzo Italiano pronto ad un'altra rivoluzione per la partita di sabato a Marassi contro il Genoa. L'intoccabile resta Vlahovic

Ormai abbiamo potuto conoscere la mentalità di Vincenzo Italiano, ovvero che nessuno ha il posto da titolare fisso. Come riportato dal Corriere dello Sport, alcune certezze e poi tanta voglia di fare piccole/grandi rivoluzioni in base a chi sta meglio, ogni giornata e in base alla squadra che c'è davanti. A Marassi contro il Genoa, la Fiorentina potrebbe cambiare nuovamente 4/5 giocatori dall'ultima gara e la voglia di scegliere per Italiano parte già dal portiere. Nella partita di Bergamo era stato confermato fra i pali Terracciano e anche votato uno dei migliori in campo. Italiano probabilmente deciderà poco prima dell'inizio della gara, anche trattandosi di un ruolo così tradizionale come quello del portiere. Rientro dal primo minuto di Nico Gonzalez, che prenderà il posto di Sottil sulla fascia sinistra, così come sulla destra difensiva, dove dal primo ci sarà Odriozola. Al centro della difesa dovrebbe tornare Quarta al fianco di Milenkovic, mentre Castrovillo si candida per un posto da titolare a centrocampo. Ma c'è pure Maleh che scalpita per una maglia, in più ci sarà da capire se Torreira lascerà spazio a Pulgar o meno, per poi rientrare martedì contro l'Inter.