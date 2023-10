La doppietta fulminea di Beltran e la sua liberazione. Adesso c’è la Lazio

La Gazzetta Dello Sportsi concentra sulla grande serata di Lucas Beltran, il quale ha trovato i suoi primi gol in maglia viola. L'argentino non più triste si è preso Firenze in una serata che lui ha reso semplice fin da subito. Il lucchetto lo ha rotto lui, l'uomo da 25 milioni. Non segnava dal 23 luglio, quando indossava la maglia del suo River Plate. Lui che ha realizzato la doppietta più rapida per un giocatore viola dal 2017-18. Per lui la serata di ieri è stata una liberazione, come si intuisce dalle sue parole piene di gioia del post gara. Adesso c'è la Lazio lunedì per essere ancora protagonista.