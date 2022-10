La domenica più lunga: scontro diretto al Picco, Italiano cerca i tre punti

"Fiorentina 10 punti; Spezia 9 punti. E’ giusto partire da qui, da quello che racconta la classifica, per leggere bene il valore della sfida di questo pomeriggio allo stadio «Picco». Fiorentina e Spezia, almeno secondo i numeri, hanno viaggiato in parallelo in questo inizio di stagione e proprio nello scontro diretto andranno a cercare lo scatto indispensabile per ridare ossigeno a risultati e ambizioni. Il concetto del valore dei tre punti in palio è decisamente semplice: la Fiorentina vuole e deve dare una sterzata decisiva a un’annata che altrimenti rischia di trasformarsi in un incubo; lo Spezia cercherà di strappare a Jovic e compagni un risultato che dia una prima spallata ai rischi di trovarsi nel bel mezzo della lotta per non retrocedere".