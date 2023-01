La “dittatura democratica” di Italiano: ecco il segreto della Fiorentina

Il gruppo viola

La formazione contro il Monza aveva stupito tutti. Ma la regola in casa viola è molto chiara. I giocatori si devono guadagnare il posto in allenamento. Chi se lo merita, gioca. Una "dittatura democratica" che tutti hanno imparato ad accettare e che l'ex allenatore dello Spezia ha reso come mantra principale della sua gestione. Insomma, anche quando le scelte possono sembrare assurde, dietro c'è un ragionamento ben studiato. Chiedete a Cabral.