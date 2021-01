La differenza la fanno gli attaccanti. Fiorentina, vale la pena insistere

Il Corriere Fiorentino scrive che la fortuna, ieri, non ha aiutato gli audaci. In caso contrario, avremmo visto i calci di rigori tra Fiorentina ed Inter, squadre che ieri, nonostante la differenza in classifica, hanno giocato alla pari. La differenza, in entrambi i casi, l’ha fatta l”ingresso dalla panchina di un attaccante, con Vlahovic che ha aperto spazi sfruttati da Kouamé e Lukaku che è risultato decisivo come al solito. Il quotidiano però si chiede se non sia il caso di insistere sulla formula del doppio centravanti, caduta un po’ in disuso ma ieri molto efficace. Anche se, nel calcio di oggi, questa è vista più come una mossa della disperazione, dato che si tende ad attaccare più con incursori dalla mediana ed esterni trasformati in ali. “insistere è sempre meglio che desistere. E allora, tanto vale insistere”.

“Con prestazioni del genere, la Fiorentina si salverà senza problemi”.