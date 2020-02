La differenza fra Atalanta e Fiorentina: una è squadra, l’altra non ancora

Sulle colonne del Corriere Fiorentino troviamo una disamina sulla partita di ieri: l’Atalanta è riuscita a sfatare il tabù Franchi dopo quasi trent’anni, di fronte ad una Viola rinforzata a gennaio, per ora, solo in prospettiva, visto che solo Igor è già sceso in campo. La posizione in classifica dei gigliati non è rassicurante né pericolosa, non sarà una veleggiata tranquilla verso la salvezza. Al momento del gol di Malinovskyi la partita è finita, dato che la Fiorentina non aveva più nulla da difendere e non riusciva a mantenere il controllo della palla. Il gioco latita, la squadra gira meglio in trasferta (LEGGI) e anche ieri ha giocato come tra le mura nemiche. Il calendario non sorride…