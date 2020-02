Iachini a Sky: “I ragazzi sono più sereni fuori casa. Buttati via troppi palloni”

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico gigliato Beppe Iachini dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

Oggi abbiamo perso troppi palloni in uscita, il possesso palla non ha funzionato al meglio concedendo troppe occasioni agli avversari. In Coppa Italia non è stato così, avevamo fatto un lavoro differente. Troppi errori un uscita, in casa ci succede troppo spesso. Fuori casa i ragazzi sono più sereni. Abbiamo tanti giovani su cui lavorare. Sotto l’aspetto tecnico abbiamo subìto troppo i giocatori dell’Atalanta tra le linee. I tifosi sono stati eccezionali, ci sono sempre stati vicini proprio per questo dovremmo avere più tranquillità e personalità per fare le nostre giocate. Paradossalmente non è stato così. Vlahovic ha avuto qualche problemino in settimana e quindi ho preferito Cutrone, Patrick ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore.