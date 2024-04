La differenza della giocata individuale: ieri è toccato a Sottil

Fiorentina-Sassuolo, il copione insomma era quella facilmente immaginabile:Fiorentina in totale controllo, alla ricerca di uno spazio che però, viaggiando a ritmi a dir poco compassati, era duro da trovare. Una situazione già vista mille volte. Con una differenza: la giocata individuale. Si torna sempre lì, e pazienza se a qualcuno può sembrare riduttivo. Quando gli altri si chiudono il gioco arriva fino ad un certo punto poi, per non impantanarsi, serve qualcuno che determini. Ieri l’ha fatto Sottil, con una di quelle giocate che Italiano invoca (quasi sempre invano) da inizio stagione. Il più comunque, trovato l’1-0, era fatto. Soprattutto perché la formazione di Ballardini non ha cambiato di una virgola il suo piano gara. È rimasto lì, preoccupato più di difendere il gol di svantaggio che di cercare il pareggio.