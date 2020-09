La difesa protagonista del mercato: non solo Quarta, abbondano le alternative

E’ arrivato ieri il ritorno di fiamma per Martinez Quarta (LEGGI). Il River Plate, secondo La Nazione, vorrebbe 12 milioni di euro complessivi dopo che qualche mese fa aveva definito il giocatore incedibile. Un deciso passo avanti, a patto però che ci sia un vuoto da riempire, perché l’arrivo di Quarta brucerebbe uno dei tre posti da titolare, e l’investimento per portarlo a Firenze sarebbe pesante. Che sia destinato a partire uno tra Milenkovic e Pezzella? Qualcuno è disposto a offrire 35 e 20 milioni per i due giocatori viola? Intanto, l’interesse gigliato per profili come Fazio, Bonifazi e Izzo permane. Il primo può arrivare in prestito, gli altri due comportano un riscatto piuttosto elevato (15 milioni per il granata). Continua a piacere Criscito del Genoa.

