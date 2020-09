Martinez Quarta, l’agente al lavoro per portarlo in Italia: il prezzo

Tra la Fiorentina e Lucas Martinez Quarta (SCHEDA) può sbocciare l’amore. La società viola vuole cautelarsi qualora uno tra Milenkovic e Pezzella lasci Firenze, e nel mirino è finito il difensore classe ’96 del River Plate. Forte con entrambi i piedi e bravo ad impostare, Martinez Quarta potrebbe però pagare in termini di centimetri (1 metro e 80 scarso). Il River vuole però monetizzare in questa sessione di mercato, e chiede 10 milioni per il suo trasferimento. A 6/7 si può chiudere, anche perché il calciatore vuole fortemente l’Italia e l’agente sta lavorando per portarlo in Serie A. E per realizzare il sogno di giocare in uno dei top campionati europei, è pronto a mettersi in discussione, anche economicamente.

FIORENTINA, OCCHI IN ARGENTINA: PER LA DIFESA PIACE MARTINEZ QUARTA DEL RIVER