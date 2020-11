La difesa inverte il trend, la porta inviolata di Dragowski unico aspetto positivo

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, dalla trasferta di Parma è possibile cogliere un aspetto positivo. La Fiorentina è riuscita a tenere la porta di Bartoloniej Dragowski inviolata senza correre grandi rischi. Questo nonostante le pesanti assenze di Pezzella e Quarta. Invertito il trend negativo dopo cinque partite in cui sono state incassate ben 12 reti. In attesa di tempi migliori è possibile, per alcuni, consolarsi con una solidità ritrovata. Decisivo in tal senso l’inserimento di Pulgar al posto di Bonaventura, con Amrabat e Castrovilli ad agire a tuttocampo. Un centrocampo certamente più iachiniano che ha garantito possesso palla e fisicità. In caso di conferma del tecnico è una soluzione destinata a trovare continuità.

