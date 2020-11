Bucchioni: “Resta Iachini? Allora chi non è d’accordo venga allontanato. Serve compattezza”

Riportiamo alcune delle parole del giornalista Enzo Bucchioni durante lo speciale del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“In estate è passato il messaggio che Iachini è l’allenatore del presidente, e che tutti gli altri non lo volevano. La società doveva compattarsi, adesso anche cambiare potrebbe non servire a nulla. Se non viene cambiato l’allenatore, chi non è d’accordo in società deve essere allontanato, perché chi va in campo queste cose le percepisce. Decide Commisso, questo è certo.

Io spero che se dovesse restare, Iachini cambi modo di giocare. Ribery deve fare l’esterno in un attacco a tre, non può fare tutto il campo come abbiamo visto ieri. Kouamé poi non è un centravanti, anzi dovrebbe giocare nel ruolo che aveva lo stesso Ribery, in appoggio alla prima punta. Cutrone, che sarebbe il più pronto dei tre, non rientra nei piani della società, e Vlahovic doveva essere mandato a imparare da Juric a Verona. Guardiamo l’attaccante dello Spezia, Nzola: sarebbe utile alla Fiorentina (E POTEVA ARRIVARE). La realtà però è questa”.