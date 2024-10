La difesa ha convinto. Palladino a Lecce con i soliti cinque

La Fiorentina sta trovando la propria stabilità difensiva, la cosa che sorprende però sono gli uomini schierati da Palladino. David De Gea tra i pali che più di tutti ha ripreso in questo avvio di stagione, Dodò sulla destra, Ranieri e il giovanissimo Comuzzo centrali e sulla sinistra un Gosens riadattato terzino. La svolta difensiva per Palladino è arrivata nella vittoria con la Lazio; quando nel secondo tempo cambiò modulo passando alla difesa a 4 portando a casa la prima vittoria stagionale.

Da quella vittorio la Fiorentina ha cambiato rotta: un solo gol subito, quello da Pulisic, in 315 minuti (contando anche l'impegno europeo). Se i numeri della difesa viola sono cambiati la Fiorentina lo deve soprattutto a De Gea. I tiri verso la porta della Fiorentina non sono pochi: 35 in 7 partite, ma dati mostrano come lo spagnolo abbia parato il 77,3% di queste conclusioni.