Il Corriere dello Sport si sofferma sulla difesa della Fiorentina che non è più solida come nello scorso finale di campionato. Il pacchetto arretrato ha subito troppi gol nelle ultime sfide e Beppe Iachini è già al lavoro per risolvere questa problematica. Intanto si è fermato il capitano Pezzella alle prese con le cure di una caviglia malconcia, a Roma ci sarà Martinez Quarta al suo posto.