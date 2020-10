Terapia d’urto viola: sarà Martinez Quarta il sostituito di capitan Pezzella

E’ già l’ora di Lucas Martinez Quarta. Altro che ambientamento ed ingresso nel gruppo a piccoli passi. Il nuovo difensore argentino, appena arrivato alla Fiorentina, è destinato subito a diventare un titolare. German Pezzella dovrà fermarsi per un po’ (LEGGI QUI), toccherà proprio a lui sostituirlo come del resto ha già fatto. E’ curioso infatti che l’ex centrale del River abbia giocatore tutte e tre le partite in cui era a disposizione, un attimo dopo il suo sbarco in città. L’esordio è avvenuto a Cesena contro lo Spezia, una settimana dopo è entrato contro l’Udinese. In entrambi i casi è subentrato, guarda caso, a Pezzella. Il capitano è uscito acciaccato e gli ha lasciato il posto. Il Chino fino ad oggi ha giocato nella difesa a tre sul centrodestra, al centro si è imposto Milenkovic. E così sarà anche per i prossimi impegni, a cominciare dalla trasferta dell’Olimpico contro la Roma e poi in quella contro il Parma.

Una sorta di terapia d’urto col calcio italiano: un mese fa il suo approdo alla Fiorentina non era ancora ufficiale, oggi la squadra è aggrappata a lui. Iachini lo già scelto, l’alternativa era dar spazio a Igor spostando Caceres sulla destra. Ma il brasiliano non è il profilo ideale dell’allenatore. Così Martinez Quarta si trova davanti una grande opportunità che anticipa i tempi. Sì, perché diventare titolare a Firenze era solo questione di attendere. Il suo arrivo copre, con largo anticipo, il possibile addio di Milenkovic fra un anno visto che non ha intenzione di rinnovare il contratto. Adesso la curiosità sull’argentino è tanta: nelle prime uscite ha fatto vedere in minima parte di cosa è capace, del resto un po’ di tempo per l’ambientamento gli va concesso. Sicuramente dovrà prestare attenzione alle marcature sui calci piazzati e perché no, ripetere quell’apertura di gioco effettuata contro il Padova con l’esterno del piede. Prima le cose semplici, poi il resto. E’ la grande occasione per Martinez Quarta.