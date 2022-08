La difesa balla anche con Milenkovic: viola in ritardo, cosa manca

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sentenzia: la Fiorentina è in ritardo. Vincenzo Italiano deve stringere i tempi per portare la squadra a un livello di forma e a un gioco accettabile per le ambizioni stagionali, che sono alte visto il mercato che è stato fatto e che deve ancora completarsi con la ciliegina di una mezzala di qualità per alzare ancora di più il tasso tecnico. Una mezzala di qualità e il rinnovo di Milenkovic, e il lavoro della società sarà da giudicare impeccabile. Intanto Jovic si è sbloccato, e questo è già un bel segnale dal campo in attesa della forma migliore.