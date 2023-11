La difesa a tre della Fiorentina. Alla fine, dentro anche Mina

Un’occasione nitida per Gonzalez, una parata di una certa difficoltà di Terracciano su Ferguson, un controllo al var di Maresca per un intervento di Arthur su Saelemaekers (per l’arbitro napoletano non era rigore), non c’è stato altro nel secondo tempo, se non i continui interventi di Italiano alla ricerca di una linea difensiva solida. Per l’assenza dei due terzini di destra di ruolo, Dodo e Kayode, ha cominciato ancora con Parisi su quella fascia, poi Martinez Quarta, poi Biraghi, infine Comuzzo. Negli ultimi minuti, dentro anche Mina e chiusura perfetta con la difesa a tre, senza nemmeno arrossire perché così ha portato a casa la vittoria. Lo riporta il Corriere dello Sport.