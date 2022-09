La curva spingerà la Fiorentina, ma attenzione a non sbagliare

I giocatori sono stati contestati da chi è andato in trasferta a Istanbul. Contro il Verona non mancherà il sostegno dei tifosi. A patto che...

E' già tempo di campionato per la Fiorentina, impegnata domani alle 15 al Franchi contro il Verona. "Quale sarà l’accoglienza del Franchi?" si chiede La Nazione. Al fischio finale della sfida con l’Istanbul Basaksehir, Biraghi e compagni si sono avvicinati ai 56 tifosi viola presenti nel settore ospiti dello stadio, che si sono fatti sentire. «Meritiamo di più» è stato il coro intonato dai tifosi. Per adesso dunque la contestazione è arrivata da chi era presente in Turchia ma, se le prestazioni e i risultati non dovessero cambiare, il rischio di una contestazione più ampia sarebbe molto concreto. La sensazione è che domani lo stadio vorrà spingere la squadra, come ha sempre fatto, ma vorrà vedere una Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella delle ultime partite.