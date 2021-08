La curiosità: Odriozola a Firenze grazie anche a… Mbappè

La cessione del terzino rientra nella strategia del Real Madrid per alleggerire il monte ingaggi. E andare all'assalto del PSG

Tra i tanti articoli di oggi sull'arrivo di Alvaro Odriozola a Firenze, segnaliamo una curiosità che arriva dal Corriere Fiorentino. Il giornale scrive che il Real Madrid ha dato il via libera al terzino in direzione Fiorentina perchè sta cercando di alleggerire il più possibile il monte ingaggi per tentare di arrivare al super colpo Mbappè dal PSG. Confermato anche che la formula sarà quella del prestito annuale, ma con prelazione sul prossimo anno.