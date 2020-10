Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un dato confortante per i tifosi della Fiorentina. Giacomo Bonaventura è infatti secondo per assist forniti in Serie A. Da luglio ad oggi, l’ex Milan ha distribuito ben sei assist. Solo uno in meno del trequartista rossonero Hakan Calhanoglu, agli ordini di mister Pioli.

