La cura viola funziona, Arthur sta tornando al top. Il futuro è però in bilico

Dopo i primi mesi col piede sempre schiacciato sull’acceleratore infatti, il corpo del brasiliano ha chiesto il conto e la primavera lo ha visto protagonista a singhiozzo soprattutto per alcuni fastidi fisici oltre che qualche problema personale. Ma la cura viola sta nuovamente dando frutti e proprio sul più bello, con la Fiorentina a giocarsi la stagione in un paio di settimane, il brasiliano sta tornando se stesso. Contro il Monza la gamba girava fin da subito rendendo possibile cambi di ritmo e persino strappi in velocità. Il tutto unito alla tecnica che, al contrario della forma, resta sempre altissima. L’azione del gol vittoria è il combinato disposto di gamba e cervello con tanto di rasoterra all’angolo, bello quanto importante. Evento peraltro piuttosto raro: primo gol in maglia viola, secondo in Serie A in 73 partite totali tra Fiorentina e Juventus, dodicesimo in carriera. La Fiorentina lo ha preso in prestito dalla Juventus pagando 2 milioni. Il diritto di riscatto, fissato dai club a 20 milioni parametrandolo al valore del cartellino, è invece da subito parso soltanto un mero numero. Impossibile ed impensabile per la Fiorentina arrivare a quella cifra, considerando anche l’ingaggio monstre di 6 milioni che percepisce il brasiliano. Niente riscatto quindi, con il calciatore destinato in estate a tornare alla Juventus magari in attesa di nuova sistemazione. Per la verità non dipende nemmeno dalla Fiorentina considerati i parametri fuori binario dell’eventuale riscatto. L’importante ad ora è godersi quello che c’è. Ovvero una ‘simil finale’ contro il Napoli per tornare in Europa, ed una vera. Quella di Atene per dare una spolverata alla bacheca viola. Poi le strade si separeranno e pensare ad un finale diverso è attualmente utopico. Intanto vale la pena gustarsi la buona notizia. Arthur è tornato. Lo riporta la Repubblica.