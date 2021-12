La crescita del collettivo: la prima volta non si scorda mai

Eccolo il primo obiettivo raggiunto da Italiano: la crescita collettiva del gruppo. Adesso a questa Fiorentina non resta che sognare

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sembra aver raggiunto una maturità e fiducia nei propri mezzi che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Pronti via e i Viola sbranano letteralmente il Sassuolo trovando il pareggio. Poi, come un fulmine a ciel sereno arriva quel rosso che frena gli entusiasmi. Va bene così, arriva il primo pareggio stagionale. Arriva un altro punto conquistato da situazioni di svantaggio dopo la vittoria con la Sampdoria ma soprattutto, il "Franchi" rimane un fortino inespugnabile. Aspetto che sarà fondamentale nel girone di ritorno, con ben 4 big match (Lazio, Atalanta, Roma e Juventus) da giocare tra le proprie mura. Italiano ha la sua squadra e i giocatori un loro condottiero. Adesso non resta che sognare perché la prima volta non si scorda mai.