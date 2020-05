La corsia mancina cerca un inquilino: l’alternativa a Spinazzola viene ancora da Ferrara

Un po’ più in disparte, ma non per questo da scartare: il nome di Mohamed Fares (SCHEDA) è gettonato al pari di quello di Leonardo Spinazzola (LEGGI) per la fascia sinistra della Fiorentina. Repubblica scrive nell’edizione Firenze che l’esterno ferrarese ha fatto bene prima del lungo infortunio dal quale era rientrato prima dello stop, e il suo arrivo sarebbe agevolato dai buoni rapporti instauratisi dopo l’affare-Igor.