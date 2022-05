La corsa è sull’Atalanta: Europa aritmetica già lunedì?

Se la Fiorentina vincesse contro la Sampdoria e l'Atalanta perdesse contro il Milan, i viola sarebbero matematicamente in Europa

Con la Roma, invece, servirà fare un punto in più: la vittoria di lunedì non mette la Fiorentina avanti perché, pur essendo pari negli scontri diretti, la squadra di Italiano è dietro ai giallorossi per differenza reti generali. La Roma avrà nelle prossime due gare il Venezia e il Torino. Infine la Lazio: la squadra di Sarri è forte di tre punti di vantaggio, ma è quella che ha un calendario peggiore con la Juventus fuori e il Verona in casa all’ultima. Anche in questo caso servirà fare un punto in più perché la Fiorentina ha perso siaall’andata che al ritorno.