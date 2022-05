Europa, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Gli scenari per la Fiorentina

Diamo uno sguardo ai criteri e a come questi possano avvantaggiare/svantaggiare la Fiorentina nel caso i viola arrivino a pari punti nelle posizioni europee

Redazione VN

La corsa europea quest'anno è più avvincente che mai. Sono quattro le squadre in tre punti (senza considerare la sorpresa Verona leggermente più indietro) che si giocheranno fino all'ultima giornata i tre posti validi per staccare un biglietto per giocarsi l'Europa la prossima stagione. Per questo, la possibilità di finire il torneo a pari punti è decisamente concreta. Diamo uno sguardo ai criteri e a come questi possano avvantaggiare/svantaggiare la Fiorentina nel caso i viola arrivino al traguardo con lo stesso punteggio di:

Una squadra: Se due squadre arrivano in parità di punteggio, il regolamento della Serie A prende in considerazioni cinque criteri per stabilire chi si è posizionato davanti nella graduatoria. Questi sono via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale: 1. Punti negli scontri diretti; 2. Differenza reti negli scontri diretti; 3. Differenza reti generale; 4. Reti totali realizzate in generale; 5. Sorteggio.

Cosa succede dunque per la Fiorentina? Nel caso i viola arrivassero a pari punti con l'Atalanta, il primo criterio premierebbe la compagine di Vincenzo Italiano grazie ai due successi ottenuti in altrettante gare. Situazione opposta nel confronto con la Lazio (due sconfitte) che si posizionerebbe dunque avanti in classifica. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il confronto con la Roma; considerando la sconfitta per 3-1 all'andata, la Fiorentina dovrebbe vincere con tre gol di scarto per avere il vantaggio nello scontro diretto. Con due gol di scarto si passa alla differenza reti generale (Viola in netto svantaggio +7 contro + 15 della Roma). Con qualsiasi altro punteggio è la squadra capitolina ad avere il vantaggio.

Due o più squadre: In questo caso entra in gioco la classifica avulsa. Questa può essere vista come una una mini-classifica che prende in esame solamente gli scontri diretti tra i club che hanno chiuso il torneo a pari punti. Per stabilire l'ordine finale di questa particolare classifica si utilizzano gli stessi criteri che entrano in gioco in caso di arrivo a pari punti da parte di due squadre.

Fiorentina-Atalanta-Lazio: In questo caso sarebbero i biancocelesti a posizionarsi davanti a tutti (8 punti ottenuti) seguiti dalla Fiorentina (6) ed infine l'Atalanta (2)

Fiorentina-Roma-Lazio: Al momento è ancora la Lazio ad essere in vantaggio grazie ai 9 punti ottenuti. Alle sue spalle la Roma con 6 ed ultima la Fiorentina, sempre sconfitta con le romane. In caso, però, i giallorossi strappino i tre punti contro la squadra di Italiano con qualsiasi punteggio (sebbene questo comprometta la possibilità dell'arrivo a pari punti delle tre squadre) sorpasserebbero la Lazio grazie alla differenza reti negli scontri diretti.

Fiorentina-Roma-Atalanta: E' la squadra di Mourinho a sorridere grazie ai tre successi ottenuti (9 punti). I Viola, potrebbero però impensierire questo primato in caso di una larga vittoria lunedì contro i giallorossi così da arrivare anch'essa a 9 punti e potersi posizionare davanti grazie al secondo criterio. Ultima, a prescindere, l'Atalanta, sempre sconfitta dalle squadre in questione.

Tutte e quattro le squadre appaiate: la classifica avulsa sarebbe la seguente: Roma prima (12 punti), la Lazio seconda (11), la Fiorentina terza (6) e l’Atalanta quarta (2). Lo scontro diretto di lunedì quindi non porterebbe alcuna modifica, i Viola così sarebbero settimi nella classifica completa del campionato.