La Coppa Italia per evitare l’anonimato, e Italiano spera nell’infermeria

La Coppa Italia rischia di diventare l'obiettivo per salvare la stagione, ed evitare l'anonimato. Questo scrive il Corriere Dello Sport. Certo che per battere il Torino la Fiorentina dovrà cambiare diverse cose rispetto a ieri sera. Anche se la Coppa Italia va comunque presa nell'ambito di una stagione che rischia di diventare totalmente anonima. E Firenze per natura odia questa dimensione.

Italiano spera nei recuperi

Adesso c'è la Lazio. Partita non facile per la Fiorentina. Italiano ha concesso 2 giorni liberi alla squadra in vista della trasferta. Il tecnico potrà contare su 2 recuperi. Quello di Dodò, e quello di Martinez Quarta. Sembra vicino al rientro anche Cabral, mentre per Sottil e soprattutto Castrovilli ancora ci vorranno delle settimane per vederli in campo.