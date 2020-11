non ha usato giri di parole Prandelli Quando la Coppa Italia arriva al momento giusto. Il trofeo tricolore, con la Fiorentina impegnata contro l’Udinese, secondo Repubblica oggi in edicola non poteva arrivare in un momento migliore. Spesso e volentieri visto quasi come un ingombro per formazioni già oberate di partite, quello di oggi dovrà essere un banco di prova importante per riscattare la pessima prova di domenica con il Benevento. Nella giornata di ieriper esprimere il suo stato d’animo riguardo alla squadra. Se non è il primo bivio della stagione poco ci manca, per un allenatore che probabilmente nemmeno si aspettava di dover praticamente ricominciare da zero.

Questa gara servirà per la scossa: quella che serve a una Fiorentina frastornata, sbadata e smarrita. Non è certo (solo) colpa di Iachini se qualcosa non funziona, la crisi è più profonda e Prandelli ha subito individuato il punto sul quale porre la massima attenzione. Il problema risiede nel gruppo e nel collettivo. L’Udinese, dunque. Un avversario rognoso e tosto, che dovrà dare alla squadra viola un vero e proprio elettroshock, quello di cui ha bisogno la cura Prandelli, che serva per reagire in fretta. E pazienza se non ci saranno Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti. Ora servono anima, grinta e carattere.